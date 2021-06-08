Mersin'de kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, yaz kampında denizin tadını çıkaracak

Mersin'de, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesince hayata geçirilen Toroslar İlerle Gençlik Seninle Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk, denizle buluşmanın keyfini yaşayacak.

Mersin'de, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesince hayata geçirilen Toroslar İlerle Gençlik Seninle Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk, denizle buluşmanın keyfini yaşayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elverişli olmayan 12-16 yaş grubu gençleri ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirmek, iletişimini güçlendirmek, sosyal yaşam, paylaşım, kardeşlik ve yardımlaşma olgusunu geliştirip çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen projenin açılış töreni yapıldı.

İl Gençlik Spor Müdürü Ökkeş Demir ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Silifke Kapızlı Maliye Gençlik Kampı'nda gerçekleşen programda, çocuklarla langırt ve masa tenisi oynadı.

Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenleneceği yaz kampı, 18 Haziran'a kadar sürecek.

Projeyle kırsal mahallerde yaşayan 640 çocuk, denizle buluşmanın heyecanını yaşayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci