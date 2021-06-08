Mersin'de kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, yaz kampında denizin tadını çıkaracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, yaz kampında denizin tadını çıkaracak

Mersin'de kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, yaz kampında denizin tadını çıkaracak
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesince hayata geçirilen Toroslar İlerle Gençlik Seninle Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk, denizle buluşmanın keyfini yaşayacak.

Mersin'de, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesince hayata geçirilen Toroslar İlerle Gençlik Seninle Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk, denizle buluşmanın keyfini yaşayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elverişli olmayan 12-16 yaş grubu gençleri ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirmek, iletişimini güçlendirmek, sosyal yaşam, paylaşım, kardeşlik ve yardımlaşma olgusunu geliştirip çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen projenin açılış töreni yapıldı.

İl Gençlik Spor Müdürü Ökkeş Demir ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Silifke Kapızlı Maliye Gençlik Kampı'nda gerçekleşen programda, çocuklarla langırt ve masa tenisi oynadı.

Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenleneceği yaz kampı, 18 Haziran'a kadar sürecek.

Projeyle kırsal mahallerde yaşayan 640 çocuk, denizle buluşmanın heyecanını yaşayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mustafa Er Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, yaz kampında denizin tadını çıkaracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:49:25. #1.14#

title