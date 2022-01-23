Mersin'de kırsal mahalle yolunda heyelan oluştu - Haberler
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Mersin'de kırsal mahalle yolunda heyelan oluştu

Mersin'de kırsal mahalle yolunda heyelan oluştu
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin bazı kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

BOZYAZI, MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin bazı kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aydıncık'ın Pembecik Mahallesi ile Bozyazı'nın Gözce Mahallesi arasındaki yolda heyelan oluştu.

Heyelan nedeniyle iki ilçenin bazı mahallerini bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Toprak Kayması, Bozyazı, Mersin, Güncel, Haber

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