Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları yeniden başladı
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Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları yeniden başladı

Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları'nı kademeli normalleşme süreciyle yeniden başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları'nı kademeli normalleşme süreciyle yeniden başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Çiftliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte üretici kadınlar ile merkezden gelen kadınlar bir araya geldi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, etkinlikte Gazi Çiftliği'nde gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe katılanlar Atatürk'ün Silifke sahilinde denize girdiği yeri ve Dalyan Kuş Cenneti'ni de gezdi.

Mersin'de Kırsal Mahalle Buluşmaları yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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