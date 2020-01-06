Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)

06.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:33

EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Eski taş evin duvarının çökmesi sonucu diğer bölümlerinde de çatlaklar oluştu. Evde oturanlar tahliye edilirken mahalle sakinleri de bölgede önlem alınmasını istedi.FOTOĞAFLI

Kaynak: DHA