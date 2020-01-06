Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)
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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)

EVİN DUVARI ÇÖKTÜMersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü.

06.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:33
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)

EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Eski taş evin duvarının çökmesi sonucu diğer bölümlerinde de çatlaklar oluştu.  Evde oturanlar tahliye edilirken mahalle sakinleri de bölgede önlem alınmasını istedi.FOTOĞAFLI


Kaynak: DHA
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