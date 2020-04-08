Mersin'de 'kırmızı ışıkta sağlık paketi' uygulaması Mersin'de 'kırmızı ışıkta sağlık paketi' uygulaması Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkmak zorunda olan araç sürücüleri ile yayalara, trafik ışıklarının olduğu noktalarda sağlık paketi dağıtılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını...

Mersin'de 'kırmızı ışıkta sağlık paketi' uygulaması

Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkmak zorunda olan araç sürücüleri ile yayalara, trafik ışıklarının olduğu noktalarda sağlık paketi dağıtılıyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkmak zorunda olan araç sürücüleri ile yayalara, trafik ışıklarının olduğu noktalarda sağlık paketi dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele ve tedbir çalışmaları kapsamında başlattığı yeni uygulama ile 5 gün boyunca kentin 2 farklı noktasında, araçları ile kırmızı ışıkta duran vatandaşlara ve yayalara sağlık paketi dağıtıyor. 5 gün boyunca devam edecek uygulama kapsamında toplam 5 bin adet sağlık paketi dağıtılması hedefleniyor.

Kentin farklı noktalarına konuşlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri içerisinde 1 sabun, 1 dezenfektan, 2 adet maske ve bir de bilgilendirme broşürü içeren sağlık paketini kırmızı ışıkta duran araç sürücülerine ve yayalara dağıtıyor.

5 günde 5 bin sağlık paketi vatandaşlara ulaşacak

5 gün boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında ekipler her gün farklı iki noktada sabahın erken saatlerinde dağıtım gerçekleştirecek. Uygulama ile 5 günde 5 bin adet sağlık paketinin vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA