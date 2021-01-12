Mersin'de kiralık otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında
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Mersin'de kiralık otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

12.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:19
Mersin'de kiralık otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

Mersin'de bir firmanın müşterisine kiraladığı otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de bir firmanın müşterisine kiraladığı otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesinde oto kiralama firması sahibi Halil Öter, iş yerindeki bir otomobili 3 günlüğüne O.U'ya kiraladı.

O.U'nun husumetlisi olduğu iddia edilen E.D. tarafından benzin dökülerek kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, zanlı E.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, park halindeki otomobilin aniden alev alması yer alıyor.

Halil Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracının kundaklanması sonucu zarara uğradığını ve mağdur olduğunu belirterek, "100 bin liralık aracım yakıldı. Bunu yapan hiçbir şey olmamış gibi dışarıda dolaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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