Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

27.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:42

Mersin'in Silifke ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye madalya ve berat verildi.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu belirtti.

Emiroğlu, Türk milletinin yüce olduğunu ve dünya kuruldu kurulalı özgür yaşayan, ruhu daima özgürlük ateşiyle yanan bir millet olduğunu kaydetti.

En kutsal varlıklarının vatan, bayrak ve dinleri olduğunu ifade eden Emiroğlu, gazilere ve ailelerine sağlık ve mutluluk, hayatta olmayan gazilere ise Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından 21 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Kaynak: AA