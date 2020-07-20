Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü törenle kutlandı MERSİN'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosluğu tarafından koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

MERSİN'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosluğu tarafından koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın düşük olduğu alanda sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs'ta olası bir çözümün, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı, güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşebileceğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha kutlama yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirten Mendeli, "Gönül isterdi ki çok daha coşkulu vatandaşlarımızla ve Mersin halkı ile kucaklaşarak kutlayalım ama pandemi nedeniyle birbirimizden uzak bu bayramı geçiriyoruz. Barış harekatının üzerinden 46 yıl geçti. Bu bayramı anlatmak ve anımsatmak gerekli. 20 Temmuz durup dururken yaşanan bir şey değildir. Bu tarihten 5 gün önce Yunan cuntası adanın Yunanistan'a bağlanması için darbe girişiminde bulunmuş, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Mücahidi ile omuz omuza verdiği mücadele sonrasında amacına ulaşamamıştır" diye konuştu.20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'yla, 11 yıl boyunca abluka altında yaşayan Kıbrıs Türklerinin hürriyetine ve can güvenliğine kavuştuğuna dikkat çeken Mendeli, "Üzülerek ifade etmek isterim ki; Kıbrıs Türk halkı olarak adada kalıcı ve kapsamlı bir uzlaşmaya varılması gayretiyle, sergilemiş olduğumuz kararlılık ve yapıcı tutuma karşın, Rum tarafının yıllardır sergilediği uzlaşmaz siyasetinin bedeli halen Kıbrıs Türkü'ne ödettirmektedir. Adada adil, kalıcı, sürdürülebilir barış isteyen taraf her zaman Kıbrıslı Türkler olmuştur. Herkes bilmelidir ki; Kıbrıs'ta olası bir çözüm ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı, güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşebilir" dedi.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: DHA