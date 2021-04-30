Mersin'de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'de evlerinde yasa dışı kenevir ekimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de evlerinde yasa dışı kenevir ekimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik yaptığı çalışmalarda Gülnar'ın Yence Mahallesi'nde 1, Aydıncık'ın Hacıbattin Mahallesi'nde ise 2 kişinin kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda 337 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı