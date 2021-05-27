Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

M.K. (70) camiye gireceği sırada telsizle yanına gelip polis olduğunu söyleyen bir kişinin, sözde üst araması yaptığı sırada 2 bin 800 lirasını ve kimliğini çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemede şüphelinin S.Ç. (66) olduğunu belirledi.

Ekiplerin kısa sürede yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına, şüphelinin M.K. ile yürüdüğü anlar yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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