Mersin'de Kbs'ye Dahil Edilen İşletmelerde 2017'de 379 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan değişiklikle günübirlik kiralanan evler ve 30 yatak kapasitesinin altındaki tesislerin Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) dahil edilmesinin ardından 2017 yılında İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu işletmelerde 379 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 678 sayılı KHK ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun da yapılan değişiklik kapsamında, günübirlik kiralanan evler ve 30 yatak kapasitesinin altındaki tesislerin KBS'ye dahil edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü gibi işletmelerin sahipleri, site yöneticileri, emlakçılar ile mahalle muhtarlarına yönelik toplantı ve seminer düzenlendi.



KBS çerçevesinde yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, günübirlik kiralanan evler dahil tüm işletme ve konaklama yerlerinin sisteme dahil edilmesi çalışmalarında 606 işletmenin kolluk kuvveti terminaline bağlandığı belirtildi. Terminale bağlanmayan veya kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere yönelik Mersin Valiliğinin oluru alınarak Vergi Dairesi Başkanlığı ile müşterek gerçekleştirilen çalışmalarda 94 işletmenin denetlendiği ifade edilen açıklamada, bu denetimlerde 19 işletmeye 52 bin 240 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.



İşletmelerin kolluk kuvveti terminaline bağlanmalarının ardından yapılan kimlik sorgulamalarında ise 2017 yılı içerisinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 379 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlığının müşterek denetimlerinin aralıksız devam edeceği de belirtildi. - MERSİN