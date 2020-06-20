Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan kişinin otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu
20.06.2020 08:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:48

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan kişinin otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'nde oturan Hasan Ersin, 2 gün önce evden ayrılmasının ardından tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri kayıp genci bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Termal kameralı droneların da kullanıldığı aramalarda Ersin'in kullandığı otomobilin en son Kösbucağı Mahallesi'nden geçtiği mahalledeki caminin güvenlik kameraları kayıtlarından tespit edildi.

Aramalarda, Hasan Ersin'in kullandığı otomobil, 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmış olarak görüldü.

İp yardımıyla aracın yanına inen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ersin'in öldüğünü tespit etti. 5 saat süren çalışma ile Ersin'in cesedi uçurumdan çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ersin'in cesedinin çıkarılma çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor Haber
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Haber
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Semih Özsoy Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Milli Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 08:48:05. #1.14#
title