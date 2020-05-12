Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 6 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulup sahibine teslim edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 6 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulup sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bucaklı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, hayvanlarının kaybolduğu şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

Ekipler, bahçe kapısının açık unutulması nedeniyle kaçan hayvanları Kayabaşı Yaylası mevkisinde bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA