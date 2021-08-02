Mersin'de kayıp kişinin cesedi bulundu
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Mersin'de kayıp kişinin cesedi bulundu

Mersin'de kayıp kişinin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'de iki gün önce kaybolduğu belirtilen kişinin cesedi bulundu.

Mersin'de iki gün önce kaybolduğu belirtilen kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Sini Çayı kenarındaki çalılık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin, 2 gün önce kaybolan Özcan Uysal'a (62) ait olduğu tespit edildi.

İncelemelerin ardından Uysal'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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