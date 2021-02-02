Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı
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Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı

02.02.2021 13:10 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14
Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı

MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları için getirilen ilk parti Sinovac koronavirüs aşısının yetmemesi üzerine sayım yapıldı. Sayımda, 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.


Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı
Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı
Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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