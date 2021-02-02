Mersin'de kayıp aşılarla ilgili soruşturma başlatıldı
02.02.2021 13:10 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14
MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları için getirilen ilk parti Sinovac koronavirüs aşısının yetmemesi üzerine sayım yapıldı. Sayımda, 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN