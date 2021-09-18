Mersin'de kayınbabasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler
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Mersin'de kayınbabasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de kayınbabasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayınbabasını tüfekle öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayınbabasını tüfekle öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, M.A. (42), kayınbabası Ö.Z.A'nın (66) Sanayi Sitesi 3112 Sokak'taki iş yerine gelerek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, yanında getirdiği tüfekle Ö.Z.A'ya ateş ederek kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö.Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan M.A, Tarsus Müzesi önünde tüfeği boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen M.A. gözaltına alındı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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