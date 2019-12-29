Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı
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Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı.

29.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:55
Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı

'in ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı.

Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi'nde yaşayan , keçilerinden birinin kaybolduğunu fark etti.

Bölgede yaklaşık bir haftadır arama yapan Şahin, keçisini yamaçtaki kayalıklarda buldu. Keçiyi kendi çabasıyla kurtaramayan Şahin, durumu Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) bildirdi.

Bölgeye giden AKUT Mersin ekibi, 4 saatlik zorlu çalışmayla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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