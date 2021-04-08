Mersin'de kaybolan kadının cesedi su kuyusunda bulundu
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Mersin'de kaybolan kadının cesedi su kuyusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de kaybolan kadının cesedi su kuyusunda bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir hafta önce kaybolan kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir hafta önce kaybolan kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Silifke'de yaşayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'den (56) haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Ekiplerin incelemesi sonucu Keskin'in cep telefonundan son olarak 30 Mart'ta Mara mezarlık mevkisinde sinyal alındığı belirlendi.

Bölgede arama yapan AFAD ekipleri, Keskin'in cesedini mezarlığın karşısındaki su kuyusunda buldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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