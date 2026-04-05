Tarsus'ta ırmakta kaybolan genç için seferber oldular: Vali Toros bölgede

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na atladıktan sonra kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mersin Valisi Atilla Toros, arama ve tarama çalışmalarını yerinde inceledi.

Olay, dün Tarsus Şelale bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan, henüz bilinmeyen bir nedenle Berdan Irmağı'na atladı. Kısa süre içerisinde akıntıya kapılan genç gözden kayboldu. Kaplan'ın suya atlama ve kaybolma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hem su yüzeyinde hem de su altında yürüttüğü ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamadı. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama ve tarama çalışmaları başlatılırken, sabahın erken saatlerinde ekipler yeniden bölgeye gelerek çalışmalara devam etti. Suyun kesildiği ırmakta sürdürülen çalışmaları Mersin Valisi Atilla Toros da yerinde takip etti. Vali Toros'a Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz eşlik etti.

Vali Toros, baba Osman Kaplan ile görüşerek ilgili birimlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve netice alınana kadar aramaların devam edeceğini ifade etti. Tır şoförü olduğu öğrenilen baba Osman Kaplan ise sabah saatlerinden itibaren ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Allah'ın takdiri, inşallah bulunur. Sabah 06.00'dan beri burada ekipler çalışıyor" dedi.

Çalışmalara Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalgıçlar, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ile Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

Kayıp gencin bulunması için ekiplerin hem suda hem de kıyı hattında arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Valilikten açıklama

Öte yandan Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Nisan 2026 tarihinde saat 16.45'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, 2008 doğumlu Y.K.B.K. isimli vatandaşımızın Tarsus Şelalesinde suda kaybolduğu bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından ekipler bölgeye ivedilikle sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde bölgede; polis dalgıç ekipleri, AFAD dalgıç ve su üstü ekipleri, AFAD arama kurtarma personeli (dron destekli), itfaiye dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1 araç, 4 personel ve 1 bot takviye amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. 8 araç, 39 personel, 3 bot ve 1 dron ile arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Tüm ekiplerimiz olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı