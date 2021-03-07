Mersin'de kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı
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Mersin'de kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı

07.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:58
Mersin'de kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bereket Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Nergiz'in dün sabah saatlerinde kaybolması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi, jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Alzaymır hastası kadının bulunması için bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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