Mersin'de kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası kadının cesedi bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde 6 aydır kayıp olarak aranan 90 yaşındaki alzaymır hastası Ayşe Nergiz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 6 aydır kayıp olarak aranan 90 yaşındaki alzaymır hastası Ayşe Nergiz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek rakımındaki mahallelerinden Demirözü'nden geçen çobanlar, su seviyesi azalan Çakalini deresinde ceset olduğunu fark etti.

Çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 6 Mart'ta kaybolan alzaymır hastası Nergiz'e ait olduğunu belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bereket Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta ayrılan Nergiz'den haber alamayan yakınları, kayıp başvurusu yapmış, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan