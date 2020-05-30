Mersin'de kaybolan 9 yaşındaki çocuk ortak çalışmayla bulundu
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Mersin'de kaybolan 9 yaşındaki çocuk ortak çalışmayla bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan engelli çocuk, evinin yakınındaki arazide bulundu.

Mersin'de kaybolan 9 yaşındaki çocuk ortak çalışmayla bulundu
30.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:13

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan engelli çocuk, evinin yakınındaki arazide bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keşlitürkmenli Mahallesi'nde oturan S.S, 9 yaşındaki oğlu M.A.S'nin eve dönmemesi üzerine jandarmaya başvurdu.

Jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmasında, engelli çocuk evinin 1 kilometre uzağındaki arazide bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.S, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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