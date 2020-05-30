Mersin'de kaybolan 9 yaşındaki çocuk ortak çalışmayla bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan engelli çocuk, evinin yakınındaki arazide bulundu.
30.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:13
Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan engelli çocuk, evinin yakınındaki arazide bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keşlitürkmenli Mahallesi'nde oturan S.S, 9 yaşındaki oğlu M.A.S'nin eve dönmemesi üzerine jandarmaya başvurdu.
Jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmasında, engelli çocuk evinin 1 kilometre uzağındaki arazide bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.S, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA