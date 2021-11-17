Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Afad, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.

Bir kayada kan izine rastlanılması üzerine inceleme başlatıldı

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kan izinin kime ya da neye ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.

Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

"Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık"

Baba Mehmet Yağal, AA muhabirine, henüz kızlarına ait bir ize ulaşılamadığını söyledi.

Kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini aktaran Yağal, "Bugün 8. gün ve bir sonuca ulaşamadık. Bir ayak izi görülmüştü. Onun dışında şu an başka bir şey yok. Arıyorlar, herkes burada. Araştırıyoruz. Hala bir sonuca ulaşılamadı. Henüz hiçbir şey yok." diye konuştu.

Arama çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunan özel bir eğitim kurumunda görevli 10 öğretmenden Hakan Eraslan, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Müslüme çocuğumuzun kaybolduğunu duyunca yardım etmek ve arama faaliyetlerine katılmak amacıyla bölgeye geldik. Şartlar zor. Bu zor şartlarda 'Acaba çocuğumuzdan bir haber alabilir miyiz? Ona ulaşabilir miyiz? Bunda bizim de bir katkımız olur mu?' düşüncesiyle çalışmalara katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Nezir Arslan da bölgenin zorlu bir araziye sahip olduğunu, çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini kaydetti.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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