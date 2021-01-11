Mersin'de kaybolan 20 keçiyi jandarma buldu
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Mersin'de kaybolan 20 keçiyi jandarma buldu

11.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:44
Mersin'de kaybolan 20 keçiyi jandarma buldu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, kaybolan 20 keçi jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, kaybolan 20 keçi jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kareseki Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, ahırındaki 20 keçisinin kaybolduğunu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, kayıp keçilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kırsal alanda arama yapan jandarma, 20 keçiyi 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Hayvanlarını teslim alan yetiştirici ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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