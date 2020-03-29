Mersin'de kayalıktan düşen çoban tedavi altına alındı
Mersin'in Mezitli ilçesinde hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen çoban itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
29.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:40
Mersin'in Mezitli ilçesinde hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen çoban itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tolkoy Mahallesindeki arazide hayvanlarını otlatan Murat Uğuz, henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu yerde dengesini kaybetmesi sonucu kayalıktan düştü.
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, engebeli arazide Uğuz'u 3 kilometre sedyede taşıyarak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Uğuz, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA