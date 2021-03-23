Mersin'de kayalıklardan düşen kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Mersin'in Anamur ilçesinde, kayalıklardan dengesini kaybedip düşen kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan Çoban Kalesi'nin arkasında kayalıklardan dengesini kaybedip düşen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralanan kişiyi kurtardı. Tahliye edilen kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci