Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı
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Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Çukurkeşlik Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçinin 24 saattir mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgeye gitti.

Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları hayvanı 25 metre yüksekliğindeki kayalıklardan kurtardı.

Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Hayvanın sahibi Mehmet Sarmanşah, AKUT ekibine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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