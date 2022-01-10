Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvanı AKUT ekipleri kurtardı - Haberler
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Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvanı AKUT ekipleri kurtardı

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvanı AKUT ekipleri kurtardı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 küçükbaş hayvan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Gündüzler Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda 3 oğlak ve bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgeye gitti.

Ekipler, 6 saat süren çalışmaların ardından halat yardımıyla ulaştıkları hayvanları bulundukları yerden kurtardı.

Hayvan sahibi Mehmet Ali Kayık, ekiplere teşekkür etti.

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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