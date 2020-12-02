Kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında
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Kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında

02.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:59

Mersin'de sokakta başlayarak pastanede devam eden kavgadan korkan çalışanların, korunmak için malzeme dolabına saklanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de sokakta başlayarak pastanede devam eden kavgadan korkan çalışanların, korunmak için malzeme dolabına saklanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, çevredeki bir pastaneye saklandı.

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İş yerinde devam eden kavgadan korkan 2 çalışan, kendilerini korumak için tatlı tezgahının altındaki malzeme dolabına girdi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında
Kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında
Kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında
Kavgadan korkan iki pastane çalışanının dolaba saklanması güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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