Kavgada oğulları ölen aile, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin ailesi, olayla ilgili yargılanan 8'i tutuklu 11 sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Tömbül ailesi, Silifke ilçesinde geçen yıl 19 Mayıs'ta sokakta çıkan kavgada yaşamını yitiren oğulları Hazar Tömbül'ün yasını tutmaya devam ediyor.

Olaya ilişkin 8'i tutuklu 11 sanık, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Baba Mehmet Tömbül, AA muhabirine, oğlunun askere gitmek için işlemlerini yaptığı gün öldürüldüğünü söyledi.

Tarifsiz bir acı yaşadıklarını dile getiren Tömbül, "Oğlum da öldü biz de öldük. Allah evlat acısını düşmanlarımın başına vermesin. Evlat acısı kadar kötü bir şey yokmuş. Yarın sabah ikinci mahkemesi var. Bu katillerin, oğlumun geleceğini çalan hırsızların cezalarını almasını ve adaletin yerini bulmasını diliyorum. Benim de geleceğimi çaldılar. Oğlumun asker eğlencesini yapamadım, oğlumun düğününü göremedim. Torunlarımı göremedim. Bu katillerin başka Hazar'ları öldürmemesi için en büyük cezayı yüce adaletimizden istiyorum." diye konuştu.

Abla Aleyna Tömbül de yaşadıkları acının her geçen gün arttığını ifade etti.

Olay

Silifke ilçesinde, 19 Mayıs 2021'de iki aile arasında sokakta çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül yaşamını yitirmiş, kavgaya karıştığını belirlenerek gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklanmıştı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkmış, görüntülere, kavganın yaşandığı bölgede elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka birinin, kılıcı alarak Tömbül'e saldırdığı, çok sayıda kişinin de kavgaya karıştığı yansımıştı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin 8'i tutuklu 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, bir sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanıkların yargılanmasına başlanmıştı.