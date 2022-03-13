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Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Kızılmurat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Abdullah T. (24) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin üzerinde suç aleti bıçağın ele geçirildiği öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

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