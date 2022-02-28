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Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta Sami Mert Pehlivan (32), henüz bilinmeyen sebeple 2 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada şüphelilerden biri, Pehlivan'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

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