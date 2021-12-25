Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Haberler
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Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

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MERSİN (AA) - Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini peder Antuan Ilgit yönetti.

Ilgit, vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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