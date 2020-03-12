Mersin'de kask takmayan motosikletlilere uygulama artırıldı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat-8 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 5 bin 42 motosikletliyi kontrol ederken, bin 149 sürücüye kask takmamak, ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan 630 bin 696 lira trafik cezası yazdı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat-8 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 5 bin 42 motosikletliyi kontrol ederken, bin 149 sürücüye kask takmamak, ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan 630 bin 696 lira trafik cezası yazdı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılı 'yol güvenliği' raporunda, dünyada ölümlü trafik kazalarının yüzde 49'unu yayalar ile bisiklet ve motosiklet sürücülerin karıştığı kazaların oluşturduğu, 2019 yılında Türkiye'de meydana gelen 147 bin 902 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının yüzde 19,5 olduğu, Mersin il genelinde meydana gelen 5 bin 282 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının ise yüzde 35'ini motosikletli sürücülerin oluşturduğu tespit edildi. Bu kapsamda da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli ve motorlu bisikletliler üzerinde denetimlerini arttırdı.



22 Şubat-8 Mart tarihleri arasında yapılan özel denetimlerde 5 bin 42 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, bin 149 sürücüye kask takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 630 bin 696 lira para cezası kesildi. - MERSİN

Kaynak: İHA