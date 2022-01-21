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Karne alan öğrencilere kar sürprizi

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonlarla yüksek kesimlerden getirilen karla öğrencilere sürpriz yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonlarla yüksek kesimlerden getirilen karla öğrencilere sürpriz yapıldı.

Belediyeye ait 7 kamyonla, ilçenin yüksek kesimlerinden getirilen Kar, karne alan öğrencilerin eğlenmesi için Cumhuriyet Meydanı'na döküldü.

Karnelerini alan öğrenciler burada karın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler kar topu oynadı, bazıları da meydanda fotoğraf çektirdi.

Belediye ekipleri, etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Anamur Belediye Başkan Hidayet Kılınç, burada yaptığı açıklamada, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için kar şenliği düzenlediklerini, çocukların güzel vakit geçirmesini istediklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da etkinliği düzenleyen Kılınç'a teşekkür etti.

Karne alan öğrencilere kar sürprizi

Karne alan öğrencilere kar sürprizi

Karne alan öğrencilere kar sürprizi

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Mersin, Anamur, kar, Güncel, Haber

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