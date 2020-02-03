Mersin'de Kariyerime İlk Adım Projesi

03.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:46

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilen Kariyerime İlk Adım Projesi, öğrencilerin sektörel becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, üniversiteler ve kamu sektörü temsilcileriyle iletişimi arttırmak, iş gücü piyasasının organizasyon eksikliğinin getirdiği olumsuz sonuçları gidermek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencileri, Kariyerime İlk Adım Projesi ile yeni nesil staj programına katılıp, becerilerini geliştirerek tecrübe kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, iş gücü piyasasının bütün paydaşlarıyla işbirliklerini arttırdıklarını ve her kesimin ihtiyacına yönelik yenilikçi projelerle iş hayatına destek olduklarını ifade etti.

Üniversite öğrencilerinin sektörün önde gelen firmalarında kariyerlerine ilk adımı attığını aktaran Bozkurt, projeye firmalardan yoğun talep olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA