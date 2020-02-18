Mersin'de "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi
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Mersin'de "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi.

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36
Mersin'de

'in ilçesinde "Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı" düzenlendi. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Organize Sanayi Konferans ve Fuar Salonunda düzenlenen fuarın açılışında, öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu. Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi ise gençlerin doğru karar verme konusunda bu etkinliğin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Fuar kapsamında farklı üniversitelerden gelen akademisyenler konferans verdi.

Kaynak: AA
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