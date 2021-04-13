Mersin'de kargoyla gönderilen şanzımanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı
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Mersin'de kargoyla gönderilen şanzımanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de kargoyla gönderilen şanzımanın içinden sentetik uyuşturucu çıktı

Mersin'de, kargo aracılığıyla gönderilen şanzımanın içinde 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, kargo aracılığıyla gönderilen şanzımanın içinde 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden M.A'nın, 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu otomobil yedek parçası satan bir işletmeden satın aldığı şanzımanın içerisine gizleyip kendi adına kargoyla kente gönderdiğini belirledi.

Mezitli ilçesindeki bir kargo firmasına ait şubeden kargoyu teslim alan şüpheliler M.A, F.D. ve A.Y.S'yi takip eden ekipler, Menderes Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı, şanzımanda 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kargo firmasına giden 3 zanlının, uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı şanzımanı teslim alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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