Mersin'de "Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali" düzenlendi

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, "Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali" düzenlendi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Kuşçu Ortaokulu tarafından organize edilen festival, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Programı, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, halk oyunlarının yaşatılmasına katkıda bulunan öğrencilere teşekkür etti.