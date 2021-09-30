Mersin'de 'Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali' düzenlendi - Haberler
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Mersin'de "Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali" düzenlendi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de

Mersin'in Toroslar ilçesinde, "Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali" düzenlendi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, "Kardeşimle El Ele Halk Oyunları Festivali" düzenlendi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Kuşçu Ortaokulu tarafından organize edilen festival, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Programı, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, halk oyunlarının yaşatılmasına katkıda bulunan öğrencilere teşekkür etti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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