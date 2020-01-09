Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan, tek ayağı olmayan köpek belediye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde vatandaşların karla kaplı yolda tek ayağı olmayan bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yol açma çalışmasının ardından ekipler, köpeğin bulunduğu yere ulaştı.

Veterinerin yaptığı ilk müdahale ve beslenmesinin ardından köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA