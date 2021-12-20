Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı - Haberler
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Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü yaklaşık 4,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü yaklaşık 4,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mümin Kuyusu Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan çoban Nebi Bal, bölgede etkili olan kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı.

Bal'ın durumu telefonla yetkililere bildirmesinin ardından Anamur Belediyesine bağlı ekipler, kar yüzünden kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından ekipler, mahsur kalan çobana ve sürüsüne ulaştı.

Çoban ve yaklaşık 150 keçi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak güvenli şekilde ilçeye ulaştırıldı.

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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