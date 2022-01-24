Mersin'de karda mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı - Haberler
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Mersin'de karda mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 9 kişilik aile belediye ekiplerince kurtarıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 9 kişilik aile belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kız istemek için Antalya'dan yola çıkan 9 kişilik ailenin bulunduğu minibüs Tarsus ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kara saplanan minibüsün kurtarılması için bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çabaları sonucu yol, ulaşıma açılarak, mahsur kalan aile kurtarıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Antalya, Tarsus, Mersin, kar, Güncel, Haber

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