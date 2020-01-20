Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

20.01.2020 00:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:50
Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

'in ilçesinde karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

uyruklu A.B'nin kullandığı 34 GE 0213 plakalı kamyonet, Abant Çeşmesi mevkisinde yol kenarında kara saplandı.

Sürücü ile araçta bulunan A.G, A.A. ve A.A. kamyoneti saplandığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkararak, mahsur kalanları kurtardı.

Kaynak: AA
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