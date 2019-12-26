Mersin'de karda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarına ara verildi

26.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:33

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan vatandaşın bulunması için başlatılan ve 30 kişiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, Mersin-Karaman sınırında 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı. Ancak 63 yaşındaki Ali Kaçar bulunamadı. Gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 30 kişiden oluşan kurtarma ekibinin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA