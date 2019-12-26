Mersin'de karda kaybolan vatandaş aranıyor
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Mersin'de karda kaybolan vatandaş aranıyor

Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı esnasında kaybolduğu belirtilen vatandaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

26.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:28
Mersin'de karda kaybolan vatandaş aranıyor

'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı esnasında kaybolduğu belirtilen vatandaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu yaylasında Ali Kaçar (63) adlı vatandaşın kaybolduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Gece de devam eden arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi.


Kayıp Kaçar'ın sığınma ihtimali bulunan mağaralarda arama yapıldı.


Ali Kaçar'ın bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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