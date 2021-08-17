Mersin'de karayolunda ilginç görüntü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de karayolunda ilginç görüntü

Mersin'de karayolunda ilginç görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir cadde üzerinde yola uzanarak hareket halindeki araçların arasında adeta ölüme meydan okuyan bir şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

Mersin'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir cadde üzerinde yola uzanarak hareket halindeki araçların arasında adeta ölüme meydan okuyan bir şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde yaşanan ilginç görüntü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde, bir şahsın yoğun araç trafiğine rağmen yolun ortasında amaçsızca zaman zaman uzanıp zaman zaman oturarak adeta ölüme meydan okuduğu anlar yer aldı. Şahsın bu hareketiyle ne yapmaya çalıştığı anlaşılamazken, olay yerinden geçen bir polis otosu tarafından fark edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. - MERSİN

Mersin'de karayolunda ilginç görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Hande Yener Berdan Mardini
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de karayolunda ilginç görüntü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:14:19. #1.16#

title