Mersin'de karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı
14.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:50
Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı.
Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Viranşehir Sahili'nde karaya vurmuş yavru bir yunus gören vatandaşlar, yunusu denize girerek suya çekmeye çalıştı.
Vatandaşlar tarafından denize doğru çekilen yavru yunus, daha sonra gözden kayboldu.
Yavru yunusun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ