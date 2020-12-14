Mersin'de karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı
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Mersin'de karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı

14.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:50
Mersin'de karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı

Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı.

Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Sahili'nde karaya vurmuş yavru bir yunus gören vatandaşlar, yunusu denize girerek suya çekmeye çalıştı.

Vatandaşlar tarafından denize doğru çekilen yavru yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Yavru yunusun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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