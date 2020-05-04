Mersin'de karantinası biten 167 kişi memleketlerine gönderildi
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Mersin'de karantinası biten 167 kişi memleketlerine gönderildi

Mersin'de karantinası biten 167 kişi memleketlerine gönderildi
04.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:33

MERSİN (İHA) – Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde 20 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilerek karantinaya alınan 167 kişi, 14 günlük süreyi doldurarak bugün memleketlerine gönderildi.

MERSİN (İHA) – Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde 20 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilerek karantinaya alınan 167 kişi, 14 günlük süreyi doldurarak bugün memleketlerine gönderildi. Kaldıkları yurttan 7 otobüsle evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, "Her şey çok güzeldi, çok teşekkür ederiz" diyerek Mersin'den ayrıldılar.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurdunda geçiren 167 Türk vatandaşı, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile emniyet görevlileri tarafından tek tek otobüslere yerleştirildi. Yurt bahçesinde valizleriyle birlikte tek sıra halinde otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemleri altında ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Otobüslere sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde oturtulan 167 kişi, 7 otobüsle memleketlerine doğru yola çıktı. Vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecekler.

"Her şey çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederiz"

Karantinası dolduran bir vatandaş, otobüse binmeden önce gazetecilere konuşarak, karantina süresinin çok iyi geçtiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden vatandaş, "Her şey çok güzeldi, çok iyiydi. Herkesin ellerine sağlık; her şey için çok teşekkür ederiz. Şimdi Samandağ'a gidiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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