Mersin'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı
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Mersin'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

Mersin'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı
04.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:42

Suudi Arabistan'dan gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 167 kişi memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan'dan gelen ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 167 kişi memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdundaki 14 günlük karantina süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.

Otobüslerde sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Yurttan ayrılan bazı vatandaşlar, karantinayı mutlu şekilde geçirdiklerini belirterek, bu süreçte destek olanlara teşekkür ettiler.

Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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