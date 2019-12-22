Mersin'de "Karaduvar Balık Festivali" sona erdi

22.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:16

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen "Karaduvar Balık Festivali"nde iki gün boyunca 3 tonun üzerinde balık pişirilerek ücretsiz dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yapılan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında ödüllü yarışmalar, olta balıkçılığı avı, eğlenceli animasyonlar ve çeşitli çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak festivale katılanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Karaduvar Mahallesi'nin balıkçılığın merkezi olduğunu belirtti.

Festivalin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayan Gültak, "Karadeniz'in hamsisi varsa Akdeniz'in de sardalyası var diyoruz. Karaduvar'da eksiği hissedilen tüm hizmet ve çalışmaları da en kısa sürede bitireceğiz. Balık Festivali'mizin düzenlenmesinde bizlere sundukları destekten ötürü Kültür veTurizm Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyor, festivalimize gelerek bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA